Bij EBS is het zondag 8 mei autoloze zondag. Goed voor het milieu en de portemonnee. Reizigers kunnen de hele dag gratis gebruikmaken van de bussen van de vervoerder.

De 'autoloze zondag-actie' geldt op zondag 8 mei in alle bussen van EBS, in alle regio's waar EBS het busvervoer verzorgt: Haaglanden (waar ook Delft en Zoetermeer onder vallen), Voorne-Putten & Rozenburg en Waterland. Reizigers hoeven de hele dag niet in en uit te checken, een kaartje te kopen of een vervoerbewijs te laten zien. Iedereen kan instappen en gratis op pad.

De autoloze zondag is een van de publieksacties van EBS dat afgelopen jaar vanwege de pandemie het tienjarig jubileum in stilte aan zich voorbij zag gaan. "Door corona zijn veel mensen anders gaan reizen. Zo zijn er veel tweedehands auto's gekocht", weet CEO Wilko Mol.

Aanslag

Dat betekent extra uitstoot van CO2 en fijnstof. Bovendien zijn de hoge brandstofprijzen een aanslag op de portemonnee, benadrukt de CEO. "Wij nodigen mensen met de autoloze zondag uit het openbaar vervoer te herontdekken. Een dagje gratis reizen met het ov is voor veel mensen natuurlijk sowieso mooi meegenomen."

Mol hoopt dat veel reizigers zullen profiteren van deze traktatie. "Ik roep mensen echt op om van dit cadeautje gebruik te maken en een dagje zonder auto op stap te gaan."