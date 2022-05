Een vrouw stapte nietsvermoedend de tram uit bij station Mariahoeve. Wat zij niet door had was dat een andere reiziger haar volgde en zijn ogen had gericht op haar handtas.

De vrouw stapte op 5 februari om 23.15 uur de tram uit. "Tegelijkertijd stapt ook een man uit de tram en hij loopt achter de vrouw aan", legt de politie uit. Ter hoogte van de Populierendreef in Voorburg, op de parkeerplaats van de flat, wordt de vrouw door de man beetgepakt. "De man probeert met geweld de handtas weg te grissen. Het slachtoffer verzet zich en loopt hierbij een gebroken neus op." De man rende weg in de richting van de Hofzichtlaan en sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Om de dader alsnog aan te houden heeft de politie vandaag beelden van hem vrijgegeven.