Een vrouw uit Rijswijk is niet alleen van haar pinpas, maar ook van haar sieraden bestolen door een man die zich voordeed als medewerker van de bank.

De vrouw werd half maart gebeld door een zogenaamde medewerker van een bank. "Hij vertelde haar dat er problemen waren met de betaalrekening en dat een medewerker haar bankpas kwam halen."

Er werd niet veel later aangebeld en de vrouw opende de deur voor de oplichter. ,Hij wist de hoogbejaarde vrouw te overtuigen ook haar sieraden aan hem mee te geven." De man verdween met de bankpas en sieraden. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Om de man alsnog aan te houden heeft de politie vandaag beelden van de verdachte vrijgegeven.

En niet alleen in Rijswijk is een inwoner slachtoffer geworden van een zogenoemde babbeltruc. Ook een inwoner van Den Haag trapte in februari in het smoesje van een zogenaamde bankmedewerker. "Deze 'medewerker' zei dat er fraude met de bankpas van de man gepleegd was en dat een medewerker van de bank de pinpas kwam ophalen." De pas werd later gebruikt om een groot geldbedrag te pinnen bij het Kleine Loo.

Ook van deze pinner heeft de politie beelden vrijgegeven.