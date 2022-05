Al 16 van de 21 telefoons die op Kingsland Festival in Amsterdam werden gestolen zijn door de Haagse politie teruggegeven aan de eigenaars.

Op Kingsland Festival in Amsterdam zijn vorige week woensdag 21 mobiele telefoons gestolen. De politie in Den Haag kwam een 20-jarige man en een 13-jarige jongen met een tas vol mobiele telefoons op het spoor, dankzij twee meldingen van gestolen toestellen. Het tweetal is aangehouden op verdenking van de diefstal.

Inmiddels zijn 16 toestellen weer bij de eigenaar, maar vijf telefoons liggen nog bij de politie. Mensen die zijn bestolen van hun telefoon kunnen aan de hand van achtergrondschermen kijken of het om hun toestel gaat.