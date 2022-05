Opnieuw is zo ongeveer de bekendste vlaggenmast van Den Haag op zijn plek gezet. Dit keer hopelijk voor de laatste keer. De mast in het Haagse Huijgenspark staat op een speciale voet én in beton. Dat moet vandalen ervan weerhouden de regenboogvlag keer op keer te vernielen.

De regenboogvlag is tot nu toe acht keer uit de grond getrokken, de laatste keer tijdens Koningsnacht. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is niet bekend. Vlak voor die laatste vernieling zijn twee jongens van 14 en zeventien jaar uit Den Haag aangehouden. De tieners zijn donderdag weer op vrije voeten gekomen, maar hebben wel een gebiedsverbod gekregen van de officier van justitie. Marion Tahapary, voorzitter van het COC in Den Haag en nauw betrokken bij de vlag, heeft als grote wens in gesprek te kunnen gaan met de jongens die de vlag hebben vernield. "Om te vragen waarom ze het doen en uit te leggen dat je er mensen pijn mee doet", zo vertelde zij vorige week. "Als ze de Oekraïense vlag naar beneden zouden halen, die naast de onze hangt, zou dat ook een hoop negativiteit met zich meebrengen. Dat geldt voor de regenboogvlag ook." Toezegging Naar aanleiding van de vernielingen zegde de gemeente Den Haag onlangs toe de vlaggenmast in beton te gieten zodat het vandalisme hopelijk tot het verleden behoort. Een belofte die de gemeente vanmorgen nakwam. Volg Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag