Het einde van de ramadan is maandagochtend gevierd in het Vermeerpark in Den Haag. Een paar honderd moslims stonden stil bij het einde van de traditionele vastenmaand met Eid al-Fitr, het ramadanfeest.

Traditioneel vindt er voordat het feest begint een gebed plaats en dat was dit keer buiten. De gemeente Den Haag had het bestuur van de El Fath-moskee toestemming gegeven om dit in het Vermeerpark te doen aangezien de moskee na een brand vorig jaar grotendeels verwoest is. "Wij bedanken de gemeente Den Haag voor die toestemming en de politie voor de ondersteuning", zo laat het bestuur weten. Op Eid-al-Fitr vieren de moslims dat de vastenmaand voorbij is. Tijdens de maand ramadan mogen gelovige moslims een maand lang tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken en geen geslachtsgemeenschap hebben. Op deze manier willen ze door te vasten de ziel zuiveren en Allah bedanken. Wanneer deze periode voorbij is, vieren zij gezamenlijk feest.