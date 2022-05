De Japanse Tuin in Clingendael blijft voorlopig gesloten, maar er is heel wat nodig om bezoekers ook écht buiten de houten poorten te houden. Er is al camerabewaking, daarnaast loopt er nu ook een beveiliger over het terrein.

Regelmatig klimmen bezoekers over de houten omheining om toch een glimp op te vangen van de zeldzame bomen en planten. Het kwetsbare mini-landgoed is slechts acht weken per jaar geopend. Tijdens de sluitingsperiode is geduld nodig.

De bijzondere tuin op het landgoed is door de coronamaatregelen nu al anderhalf jaar dicht. En net nu bezoekers hoopten weer een bezoekje te brengen aan de oude tuin, zit een broedende sperwer in een conifeer hen dwars. De beschermde roofvogel moet in alle rust kunnen broeden.

Alleen een stukje van de tuin afsluiten is volgens stadsecoloog Esther Vogelaar niet mogelijk. "Roofvogels hebben een grote verstoringsafstand. De Japanse Tuin is natuurlijk echt heel klein en die sperwer heeft een plek gekozen die vrij laag is. Als je dan in het broedseizoen de tuin openstelt en er komen drommen mensen op af, dan is de kans groot dat het dier zijn nest verlaat en de eieren niet uitkomen. Elke activiteit kan een stressfactor zijn."

Dus moet een beveiliger nu voorkomen dat mensen de kwetsbare tuin toch betreden. "Als ik mensen zie moet ik ze eruit gooien." De tuin gaat half oktober weer open voor bezoekers.