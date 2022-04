Een restaurant heeft de deuren moeten sluiten na een grote controleactie rond de Scheveningse haven en Duindorp. In de betreffende zaak werd harddrugs gevonden. Bij de actie werden ook tientallen auto's geïnspecteerd, waarbij drugs, lachgas en een groot keukenmes werden gevonden.

Tijdens deze actie werkte de gemeente Den Haag samen met onder meer de politie, douane, Koninklijke Marechaussee en de brandweer. De actie was vooral gericht op lachgas-, drugs- en alcoholgebruik, omdat daar veel overlast van wordt ervaren door inwoners en ondernemers op Scheveningen. Daarnaast werd er ook voornamelijk gelet op overlast van de jeugd en het verkeer.

De actie heeft flink wat opgeleverd. Zo moesten onder meer twee horecazaken hun deuren sluiten. Bij een van de zaken werd harddrugs gevonden in de keuken en werd er gerookt in de zaak. Deze is voorlopig twee weken gesloten. Bij de andere horecazaak werd door de douane een voorraad shisha in beslag genomen en sigaretten waarover geen accijns was betaald.

Ook supermarkten werden gecontroleerd. De politie vond hier nagemaakte Apple- en Samsung-opladers, kabels, medicijnen zoals paracetamol en neusspray die zonder vergunning werden verkocht en verboden nicotinethee.

De politie heeft 76 auto's geïnspecteerd. Twaalf auto's maakten te veel herrie, doorgaans een grote ergernis op en rond de Scheveningse boulevard. Tijdens deze controle hebben de politie en douane verder een lachgasfles, illegaal vuurwerk en een groot keukenmes gevonden in auto's. De bestuurders hebben hier boetes voor gekregen.

Illegale kamerverhuur

Daarnaast heeft de Haagse Pandbrigade elf woningen gecontroleerd. Hier troffen zij twee keer onrechtmatige bewoning en illegale kamerverhuur. Ook vonden zij zeven woningen waar de huur te hoog was.