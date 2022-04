Op de Oude Middenweg in Den Haag is zaterdagmiddag een auto flink beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeval. Door een nog onbekende oorzaak is de auto op enkele paaltjes, ofwel Hagenaartjes, geklapt.

De automobilist kwam op de stoep terecht. Het is nog niet bekend hoe de bestuurder daar terecht is gekomen. De paaltjes die daar stonden, konden niet meer worden ontweken. De auto kwam op de paaltjes tot stilstand. De auto liep flinke schade op. Er zijn geen gewonden gevallen. Vanwege de grote schade, zal de auto moeten worden afgesleept. Volg Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag