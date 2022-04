In een garagebox in Den Haag is donderdagmiddag voor anderhalf miljoen euro aan gedroogde henneptoppen gevonden. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Er is nog geen verdachte aangehouden.

In de berging op de Smaragdhorst in Den Haag verborgen criminelen tussen een stapel autobanden, een racefiets voor volwassenen, een kinderfietsje en een glazen vitrinekast een enorme hoeveelheid van de verdovende middelen. In de zeker zestig dichtgeplakte verhuisdozen zaten henneptoppen met een straatwaarde van anderhalf miljoen euro, meldt de politie een dag later. Rechercheurs doen onderzoek naar de herkomst van de drugs. De politie werd eerder die dag gealarmeerd door alerte buurtbewoners, die vonden dat rondom de garage in de wijk Mariahoeve een sterke wietlucht hing. Ze zagen regelmatig in de avondschemering een auto stoppen, maar denken dat de box niet in gebruikt was door huurders van de flat.