In een woning aan de Haagse Copernicusstraat is vrijdagmorgen brand uitgebroken tijdens werkzaamheden. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer rukte even voor 11.00 uur uit naar de straat. Bij aankomst bleek de brand te zijn ontstaan in isolatiemateriaal tijdens de werkzaamheden. De vlammen waren snel onder controle.



"Bij de brand heeft één persoon veel rook ingeademd", laat een woordvoerder van de brandweer weten. Het slachtoffer is door het personeel van de ambulancedienst nagekeken en voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.