De politie heeft donderdagnacht een 29-jarige Zoetermeerder aangehouden die verdacht wordt van het opblazen van verschillende brievenbussen met zwaar vuurwerk in Den Haag en Voorburg. Na de explosies sloeg de man op de vlucht voor de politie. Bij zijn aanhouding, waar hij zich nog tegen verzette, bleek de man onder invloed en was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

De eerste explosie vond gisteravond omstreeks 23.00 uur plaats aan de Merwedestraat in Den Haag. Ook werden bewoners in Voorburg opgeschrikt door luide explosies rond middernacht op de Spinozalaan en het Burgemeester Feithplein. Het bleek te gaan om opgeblazen brievenbussen door zwaar vuurwerk, waarschijnlijk cobra's, meldt de politie. Volgens de politie Leidschendam-Voorburg gaat het om een conflict in de relationele sfeer. De man zou ruzie hebben met een vriendengroep. Na de explosies gaven getuigen het kenteken van zijn auto door aan de politie toen ze hem met hoge snelheid weg zagen rijden. Toen agenten onderweg waren naar het adres van de eigenaar van de auto, zagen ze hem rijden. Ze gaven de bestuurder een stopteken, waar hij nog wel gehoor aan gaf. Achtervolging Maar vervolgens nam de Zoetermeerder de benen. Na een korte achtervolging te voet konden de agenten de verdachte aanhouden. "Hij bleek onder invloed te zijn en te rijden met een ongeldig rijbewijs", meldt de politie. De verdachte verzette zich tegen de aanhouding en weigerde medewerking aan een blaastest of bloedonderzoek op het politiebureau. Hij zit op dit moment nog vast, aldus de politie.