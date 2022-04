In een woning aan de Boerhaavestraat is donderdagavond een grote hoeveelheid drugs, geld en wapens aangetroffen.

Bij een doorzoeking van een woning vond de politie de drugs, het geld en de wapens. Het is nog niet bekend hoe de politie bij deze woning terecht is gekomen en of er aanhoudingen zijn verricht.

De precieze hoeveelheid drugs en geld dat aangetroffen is in de woning is nog niet bekend, wel moesten de drugs en het geld met een vrachtwagen van de politie afgevoerd worden. Dit gebeurde onder begeleiding van agenten in kogelwerende vesten.

Medewerkers van de forensische opsporing hebben uitgebreid onderzoek gedaan in de woning. De wapens zijn veilig gesteld en in beslag genomen door een gespecialiseerde medewerker van de afdeling Teamleider explosieve veiligheid van de politie. Op beelden is te zien dat verschillende vuurwapens waaronder ook mogelijk één of meerdere grote automatische vuurwapens worden meegenomen in bewijszakken. Ook wordt een koffer meegenomen.