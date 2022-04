Ook dit jaar is de gemeente Den Haag op zoek naar veel oude kinderfietsen. De tweewielers worden door de Stichting Leren Doen opgeknapt en aan kinderen gegeven die geen goede fiets hebben.

Eén op de negen kinderen in Nederland heeft geen eigen goede fiets. Om ervoor te zorgen dat ook zij mee kunnen doen aan allerlei activiteiten met vriendjes, school of om bijvoorbeeld naar een sportclub te gaan, zamelt de gemeente de fietsen in.



Het gaat om kinderfietsen die in redelijke tot goede staat zijn, in alle wielmaten tot en met 28 inch. Naast stadsfietsen zijn ook andere soorten fietsen welkom. Mountainbikes en racefietsen gaan bijvoorbeeld naar sportcentra en kunnen daar door kinderen worden gebruikt.