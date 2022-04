Een nog onbekende man is woensdagavond rond 21.15 uur zwaargewond geraakt, nadat hij vanaf de vierde verdieping uit een raam van een woning in de Haagse wijk Laakkwartier viel. Mogelijk is de man geduwd, meldt de politie. Twee verdachten zijn aangehouden.

Een harde knal die 'lijkt op een auto-ongeluk', toen twee schreeuwende vrouwen. Een medewerker van een Poolse supermarkt liep gisteravond net naar buiten om een sigaretje te roken. Nog voordat ze een vuurtje bij haar peuk kon houden schrok ze zich wezenloos. Op de stoep een paar deuren verderop lag een zwaargewonde man. Zo snel ze kon alarmeerde ze de hulpdiensten. "Ze is heel erg geschrokken", vertelt een collega van de supermarkt.

Het slachtoffer is met zwaar letsel en in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. 'De politie onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit, bijvoorbeeld of het slachtoffer geduwd is', meldt de politie. Ook probeert ze de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. In het pand wonen Bulgaren, vertelt een Griekse buurvrouw in het Duits. "Ze wonen er pas vier weken denk ik. Hoeveel? Ik zag soms wel acht mannen die continu in en uit de woning liepen."

Koningsdag

In de woning aan de Van Musschenbroekstraat, om de hoek van het Lorentzplein in de Haagse wijk Laakkwartier, waren op de avond van Koningsdag meerdere personen aanwezig. Een 21-jarige en 23-jarige man (woonplaatsen onbekend) zijn aangehouden.

De voordeur van de woning is door de politie met een hangslot en blauwe stickers verzegeld. Rechercheurs doen vanochtend onderzoek in de buurt om te achterhalen wat er precies is gebeurd. De hordeur van een raam op de derde verdieping, vier hoog, is kapotgescheurd.

De politie is op zoek naar getuigen.