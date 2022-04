In een anonieme garagebox aan de Smaragdhorst in de Haagse wijk Mariahoeve is een enorme hoeveelheid henneptoppen gevonden. Mogelijk gaat het om honderden kilo's, waardoor de straatwaarde op miljoenen euro's kan uitkomen.

Tussen een stapel autobanden, een racefiets voor volwassenen, een kinderfietsje en een glazen vitrinekast verborgen criminelen een enorme hoeveelheid van de verdovende middelen. Netjes ingepakt in verhuisdozen, klaar om vanuit de Haagse wijk verder vervoerd te worden. De politie deed uitgebreid onderzoek in en rondom de anonieme garage. Zeker dertien agenten en rechercheurs, verdeeld over vijf herkenbare en onherkenbare auto's, waren betrokken bij de actie. De politie had vanmiddag een vrachtwagentje nodig om de mogelijk honderden kilo's, straatwaarde miljoenen euro's, af te voeren. Geheime locatie Agenten vormden een rijtje vanuit de garage naar de wagen, om de zeker zestig dichtgeplakte dozen met gedroogde henneptoppen in te laden. De toppen zijn onder politiebegeleiding met sirenes naar een geheime locatie gebracht. Deze verdovende middelen worden onderzocht en later vernietigd. "Ik kan alleen bevestigen dat we een grote hoeveelheid hennep hebben gevonden", vertelde een politiewoordvoerder. Mogelijk worden er later mededelingen gedaan over de hoeveelheid. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht. Bewoners tipten de politie nadat ze rondom de garagebox een sterke geur waarnamen. Volgens een buurtbewoner staat er regelmatig een auto op de oprit naar de garage. Vooral 's avonds waren er mensen te vinden. De box is volgens hem niet in gebruik door een van de bewoners van de flat. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag