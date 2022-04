Rond het Scheveningse strand heeft woensdagavond een zoekactie plaatsgevonden naar een vermiste vrouw. Inmiddels is de vrouw uit het water gehaald door een duiker van de SAR-helikopter.

Het is niet duidelijk waardoor de vrouw in de problemen raakte. Een SAR-helikopter zocht samen met de brandweer en de KNRM enige tijd naar de vrouw, maar inmiddels is zij uit het water gehaald. Ze wordt op het strand verzorgd door ambulancepersoneel. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is.