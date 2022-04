De brandweer en politie rukten woensdagavond laat uit voor een melding van een mogelijke explosie in een woning aan de Merwedestraat in Den Haag. Omstanders zouden een harde knal hebben gehoord en hierna de politie hebben ingeschakeld.

De brandweer heeft een deur geforceerd en heeft een appartement geventileerd. Wat er precies is gebeurd in de woning is vooralsnog niet bekend. Er raakte niemand gewond.