En wéér is het raak. In het Haagse Huijgenspark is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de zevende keer de regenboogvlag vernield. Wie de hele tijd de vlaggenmast uit de grond trekt is niet bekend, ondanks de beveiligingscamera's bij het park die de politie onlangs ophing.

Marion Tahapary, voorzitter van COC, wil graag in gesprek met de daders. De gemeente Den Haag heeft haar al toegezegd dat de vlaggenmast in beton gegoten gaat worden, zodat deze niet nog een keer kan worden neergehaald. Naast de regenboogvlag hangen ook twee Oekraïense vlaggen, maar die hoeven het niet te ontgelden bij de daders. Daarom wordt er uitgegaan van een gerichte actie. Op 17 mei organiseert COC Haaglanden daarom een politiek café om te praten over de gebeurtenissen. Daar is iedereen van harte welkom. Tahapary: "We willen een goed gesprek met alle partijen om te kijken hoe we hier iets aan kunnen doen."