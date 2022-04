Aan de Raaphorstlaan in Den Haag heeft woensdagavond een steekpartij plaatsgevonden. De politie onderzoekt wat er precies heeft plaatsgevonden in de straat in Moerwijk.

Volgens calamiteitensite Regio15 vond de steekpartij plaats op straat en is het slachtoffer daarna naar een woning gebracht. Vanaf daar werden de ambulance en ook het MMT met een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar is wel met spoed vervoerd naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er precies heeft plaatsgevonden en de Raaphorstlaan is gedeeltelijk afgesloten.