Koningsdag 2022 is woensdag al vroeg begonnen op de Haagse Frederik Hendriklaan waar het al flink druk is bij de verschillende kraampjes. Er zijn ook al heel wat spullen verkocht.

Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Hij spreekt met ondernemers in de straat en bekijkt de kraampjes van de deelnemers. Voor van Zanen is het de eerste keer dat hij dit doet als burgemeester. Hij werd op 1 juli 2020 geïnstalleerd, midden in de pandemie.

De sfeer in de bekende Haagse winkelstraat is goed en de verwachting is dat het in de loop van de dag nog veel drukker wordt.