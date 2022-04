Zümrüt Juwelier aan de Harderwijkstraat, op de hoek van de Dierenselaan in Den Haag, is dinsdagochtend overvallen. Er is een verdachte aangehouden.

De politie is dinsdagochtend met veel agenten uitgerukt nadat er een melding binnenkwam van een overval bij de juwelier. Niet veel later vloog er een politiehelikopter over de buurt. Een verdachte kon vrij snel worden aangehouden, maar wat zich precies in de winkel heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. Meer aanhoudingen worden volgens de politie niet uitgesloten.

Overvallen

Wat wel duidelijk is, is dat overvallers hun pijlen hebben gericht op de juweliers in het gebied. Zo werd juwelier Ata Diamonds, die niet veel verderop aan de Dierenselaan gevestigd is, in een jaar tijd al drie keer overvallen.

Het personeel van deze juwelier werd twee weken geleden, op 14 april, opgeschrikt door een overvaller. Een jongen stormde de winkel binnen en nam meerdere sieraden mee. Hij probeerde te vluchten maar kon niet veel later worden aangehouden door de politie. Het ging om een jongen van zestien jaar oud.

Begin dit jaar, op dinsdag 4 januari 2022, werd de juwelier getroffen door een ramkraak en ook op 12 mei 2021 was de ondernemer het slachtoffer van een ramkraak. Hierbij is de auto waarmee de aanval werd gepleegd voor de deur in brand gestoken.