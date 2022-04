Drie Polen, verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 44-jarige landgenoot in de Haagse Minckelersstraat, blijven vastzitten. Een vierde Pool blijft verdachte, maar is wel weer op vrije voeten.

Justitie denkt dat de vier mannen betrokken zijn bij de gewelddadige dood van de Pool. De overleden veertiger werd op zondagavond 17 april in zijn eigen woning in de Minckelersstraat in het Haagse Laakkwartier gevonden. Officieel heeft de man geen vaste woon- of verblijfplaats.

Diezelfde avond van Eerste Paasdag al werd een 39-jarige landgenoot als verdachte aangehouden. Volgens buren woonde hij in dezelfde benedenwoning als het slachtoffer. Zijn voorarrest werd vorige week al met veertien dagen verlengd.

Doodslag

Afgelopen dinsdag en woensdag zijn nog eens twee Poolse verdachten aangehouden. Die mannen (20 en 42 jaar) staan ook niet op een vaste woon- of verblijfplaats geregistreerd. Ook zij blijven nog zeker twee weken vastzitten, besliste de rechter-commissaris. De drie worden verdacht van doodslag dan wel zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Een vierde Poolse man, die afgelopen vrijdag is aangehouden, is sinds maandag weer op vrije voeten. Wel blijft hij volgens het Openbaar Ministerie verdachte. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden.