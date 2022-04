Het was dinsdagavond 22.00 uur en Corrie van Geesbergen verwachtte niemand meer. Het was de laatste keer dat ze haar dochter sprak, de volgende dag werd Corrie dood in haar huis gevonden en een deel van haar sieraden was verdwenen.

Corrie vertelde haar dochter die avond, 7 mei 2019, aan de telefoon wat er gebeurde. Ze zei dat er een persoon aanbelde die zei van de thuiszorg te zijn, maar omdat ze niemand verwachtte en het zaakje niet vertrouwde heeft ze deze weggestuurd. Of het om een man of vrouw ging, dat vertelde ze helaas niet.



Wat er daarna gebeurde is nog een raadsel. De ochtend daarna kwam iemand van de werkelijke thuiszorg om 9.30 uur aan de deur, maar werd er niet opengedaan. De vrouw bleek dood in haar woning aan de Erasmusweg te liggen en meerdere sieraden waren weggenomen.

De buurt dacht eerst dat de oudere vrouw door een hartstilstand om het leven was gekomen, tot de politie niet veel later de woning van de vrouw hermetisch afsloot. De balkondeur werd verzegeld met blauw tape en ook de voordeur in het portiek werd voorzien van dezelfde plakkers en een geïmproviseerd slot. Er volgde meerdere onderzoeken en ook is er sectie op het lichaam verricht. "Na uitvoerig onderzoek bleek dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen", legt de politie uit.