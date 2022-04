Trek je oranje kleding maar uit de kast en schmink je wangen rood-wit-blauw. Den Haag is weer helemaal klaar voor een ouderwets gezellige Koningsdag, maar wat is er allemaal te beleven?

Koningsnacht

Het koninklijke feest wordt op Koningsnacht, dinsdagavond 26 april, traditiegetrouw afgetrapt met The Live I Live festival. Op podia aan het Lange Voorhout, Kerkplein, Buitenhof, Hofvijver, tegenover Paleis Noordeinde en de Grote Markt zijn talloze optredens, onder meer van de Oekraïense band Go_A, bekend van het Eurovisie Songfestival.



Het festival begint om 19.00 uur en gaat door tot uiterlijk 1.30 uur.

Vrijmarkten

En op Koningsdag zelf zijn er uiteraard ook weer genoeg dingen te doen om er een traditioneel feestje van de maken. Zo duiken overal vrijmarkten op. Wil je je zolder leegmaken en spullen verkopen of ben je juist op zoek naar een bijzonder item?



Op deze plekken kun je terecht: Belgisch Plein en Stevinstraat in het Belgisch Park, Boekhorststraat Centrum, Bosjes van Pex (parkeerplaats op de Evert Wijtemaweg bij de speeltuin), Frederik Hendriklaan in het Statenkwartier, Lange Beestenmarkt en Hamerstraat in het Centrum, Keizerstraat in Scheveningen, Koningsplein in het Regentessekwartier, Koningstraat en Lange Beestenmarkt in de Schilderswijk, Leyweg Winkelcentrum in Morgenstond, Loosduinse Hoofdplein in Loosduinen, Newtonplein in Segbroek, Noordeinde ter hoogte van het paleis, Piet Heinstraat, Plein Centrum, Schipperskwartier (Rijswijkseweg 252, achterzijde buurtcentrum Vliethage), Vlietpark in Wateringse Veld, Willem Royaardsplein in Benoordenhout en Wijkpark de Horst achter winkelcentrum Mariahoeve.

Ook staat de geraniummarkt woensdag weer op het Lange Voorhout. Al bijna 60 jaar komen daar op Koningsdag standhouders samen om geraniums en tal van andere planten te verkopen.

Kermis

Suikerspinnen, attracties en knuffels winnen. De kermis op het Malieveld mag op Koningsdag natuurlijk niet ontbreken. Dit kleine pretpark staat er tot en met woensdag. En ook op het Frederik Hendrikplein kunnen kermisliefhebbers terecht, deze blijft staan tot en met donderdag 5 mei.

Kingsworld

Festivalgangers komen ook aan hun trekken op Koningsdag. Zo komen onder meer Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Dave Roelvink en rapper Bizzey naar het Zuiderpark voor het Kingsworld festival.

Ook heeft de organisatie dit jaar een verrassing voor liefhebbers van muziek uit de jaren negentig. "Een area staat helemaal in het teken van de foute jaren negentig. Critical Mass, die in 1996 met onder andere 'Burnin' love' wekenlang hoog in de Nederlandse top 40 stond, zal een optreden geven, maar ook nationale publiekslieveling The Darkraver trekt al zijn 90's-platen uit de kast." Het festival is om 12.00 uur en 23.00 uur.

Boottochten

Ook worden er diverse boottochten georganiseerd om Koningsdag vanaf het water te vieren. De Ontbijtvaart vertrekt 's ochtends van Toussaintkade richting Hilton en weer terug. De trip duurt ongeveer een uur. De Willemsvaart organiseert 's middags boottochten met twee boten van een aanlegplaats aan de Conradkade en vaart richting de Groot Hertoginnelaan en weer terug. De vaartocht duurt ongeveer 55 minuten. De eerste boot vertrekt om 13.00 uur, de laatste om 18.00 uur.

Oranje tompouce scoren?

En geen Koningsdag zonder vieze vingers door oranje tompoucen. Bij de bakkers kun je ze scoren: Bakkerij Van Hessing, Bakkerij Boheemen, DS Patisserie Den Haag, Hop & Stork en 't Bakkertje.

Hoge nood?

De organisatie van The Life I Live en de gemeente Den Haag verzorgen de toiletvoorzieningen. Aan het Lange Voorhout, Noordeinde, Buitenhof, Kerkplein en Station Den Haag Centraal kunnen bezoekers gebruikmaken van (extra) openbare toiletten.