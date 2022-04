Ook Oekraïense vluchtelingen kloppen inmiddels aan bij Voedselbank Haaglanden. De afgelopen weken meldden zich er 102 mensen voor een voedselpakket. De Oekraïners wachten op leefgeld of weten de weg naar de regeling niet te vinden.

"Waar het normaal de hulpverleners zijn die een aanvraag doen, hangen ze nu zelf aan de lijn. Het aantal pakketten dat wij verstrekken is aardig opgelopen", vertelt Henk Baars . Volgens de woordvoerder van Voedselbank Haaglanden is dit te wijten aan het feit dat de vluchtelingen nog geen uitkering in de vorm van leefgeld ontvangen. "Óf zij weten de weg niet te vinden, óf zij wachten er nog op. Zo moeten zij wel over de juiste papieren beschikken, waarvoor zij soms langs de ambassade moeten. Daardoor gaat er weer tijd overheen."

De voedselbank is overigens heel coulant in het toekennen van de pakketten, vertelt Baars. "Wanneer de vluchtelingen bijvoorbeeld bij een gezin verblijven, kijken we voorlopig even niet naar het inkomen." Normaal gesproken moet je aantonen dat je onder een bepaald minimumbedrag aan inkomen hebt om in aanmerking te komen voor een gratis voedselpakket.

Geen reden om alarm

Hoewel het aantal voedselpakketten oploopt, is er nog geen reden om alarm te slaan. "We kunnen de extra aanmeldingen goed aan. Bovendien vallen er weer een heleboel pakketten af wanneer de uitkeringen op gang komen. Tenzij de behoefte blijft, maar daarvoor moeten ze wel echt aantoonbaar onder de norm zitten."

De gemeente Den Haag heeft meer dan 550 aanvragen voor leefgeld ontvangen. Sinds april keert zij ook leefgeld uit, laat een woordvoerder weten. "De mensen bij gastgezinnen hadden wij tot voor kort nog niet in beeld. Doordat zij zichzelf nu inschrijven in de BRP en daarna meteen leefgeld kunnen aanvragen komen deze mensen ook in beeld en krijgen zij leefgeld."

Tot het leefgeld wordt uitgekeerd krijgen de vluchtelingen ook op opvanglocaties eten, drinken en verzorgingsmiddelen.