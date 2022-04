Liefdadigheidsinstelling Humanity First Nederland organiseerde zaterdag in samenwerking met UKGR Evangelisch Centrum een gratis markt voor Oekraïense vluchtelingen aan de Fruitweg in Den Haag. Een initiatief dat gesteund werd door de gemeente Den Haag.

Voedsel, verzorgingsproducten, medicijnen en kleding werden gedoneerd aan 300 vluchtelingen die in Den Haag verblijven. Ook was er voor alle aanwezigen een hapje en drankje. Humanity First Nederland zet zich al jaren in om minderbedeelden en hulpbehoevenden in Nederland te steunen. Ten tijde van de pandemie heeft de organisatie in het bijzonder bijgedragen door wekelijks maaltijden te doneren aan daklozen in diverse steden. Volg Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag