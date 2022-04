Na een week van gesprekken met politieke partijen zijn de verkenners van D66 nog niet tot een Haagse voorkeurscoalitie gekomen. Wel zien ze grote overeenstemming over de opgaven waar de stad voor staat.

Volgende week gaan verkenners Joost Sneller en Annelien Bredenoord gesprekken voeren met 'clusters van partijen' om zo de verschillende mogelijkheden voor een nieuw Haags stadsbestuur te onderzoeken. De vraag is of D66 straks doorgaat met onderhandelen over een Haagse samenwerking tussen linkse partijen of tussen partijen van het midden.

Het is de tweede poging die in Den Haag wordt ondernomen om tot een coalitie te komen die de stad gaat besturen. Eerder mislukte de formatie van Hart voor Den Haag, omdat veel partijen niet wilde praten over samenwerking met een partij waarvan twee voormalige wethouders nog altijd onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek.

Bestaanzekerheid

Volgens de D66-verkenners zijn veel partijen het erover eens dat het in Den Haag moet gaan om leefbare, schone en veilige wijken, over betaalbaar wonen, over duurzaamheid en over bestaanszekerheid, evenals over kansengelijkheid voor Hagenaars. Ook willen ze investeren in gezonde verhoudingen in de politiek en blijven werken aan een integer bestuur en gezonde financiën.