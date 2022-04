Den Haag is niet langer de duurste grote stad als het gaat om autoverzekeringen. Na twee jaar lang koploper te zijn geweest is nu Amsterdam de stad met de hoogste premies.

Vergelijkingssite Autoverzekering.nl brengt jaarlijks de premies van alle twaalf de provinciehoofdsteden plus Amsterdam in beeld. Hoewel de premies in de hoofdstad harder stegen, blijft het in Den Haag prijzig om een auto te verzekeren. Autobezitters zijn nu gemiddeld 33,58 euro per maand kwijt. Groningen blijft voor het derde jaar op rij de goedkoopste van de uitgekozen steden. Daar betaalde men gemiddeld slechts 23 euro per maand.

De premies in alle steden zijn wel iets goedkoper geworden in vergelijking met een jaar eerder. De reden daarvoor zou een afname in het aantal autodiefstallen- en inbraken zijn geweest. Gemiddeld werden er 17 procent minder motorvoertuigen gestolen in Nederland.

Voor startende automobilisten blijft een verzekering duurder dan ervaren bestuurders. Zij worden door verzekeraars nog altijd gezien als een risicogroep. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag liggen de jaarlijkse autopremies van startende automobilisten ruim 98 euro hoger dan de gemiddelde kosten voor een autoverzekering.