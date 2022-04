De politie heeft drie verdachten aangehouden in verband met de vondst van een overleden Pool in een woning aan de Minckelersstraat in Den Haag. De eerste verdachte werd zondagavond na de vondst al aangehouden, deze week pakte de politie nog twee Polen op.

Zondagavond rond negen uur raceten twee ambulances naar het huis, maar de broeders konden de 44-jarige man niet meer redden. Het slachtoffer is een Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats, bevestigt het Openbaar Ministerie. Hij werd zondagavond 17 april dood aangetroffen in een woning aan de Minckelersstraat.

Het OM vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dezelfde avond werd een 39-jarige Poolse man, eveneens zonder vaste woon- of verblijfplaats, als verdachte aangehouden. De rechter-commissaris heeft donderdag besloten dat hij 14 dagen langer in voorarrest blijft.

Deze week heeft de politie nog twee verdachten met de Poolse nationaliteit aangehouden. Dinsdag werd een 42-jarige man en woensdag een twintigjarige man aangehouden. Beiden beschikken eveneens niet over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

De tweede en derde verdachte zullen vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. "Alle drie de verdachten wordt doodslag dan wel zware mishandeling met de dood tot gevolg ten laste gelegd", zegt het OM. "Het onderzoek van de politie is nog steeds in volle gang. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten."