Een hond is donderdagavond dood gebeten door een andere hond in de Haagse wijk Mariahoeve. Het is al de tweede keer dat de bewuste hond een andere hond doodbijt. Daarom heeft de politie besloten om het dier in beslag te nemen.

Het incident gebeurde donderdag omstreeks 20.00 uur, vlak voor het College St. Paul aan het Isabellaland in Den Haag. De politie kwam met meerdere eenheden, waaronder een hondenbegeleider, ter plaatse. Ook werd de dierenambulance opgeroepen om het dier te vervoeren. De bewuste hond heeft al een historie van bijtincidenten en had daarom een 'muilkorfgebod', zo meldt calamiteitensite Regio15. "Dat betekent dat de hond buiten verplicht een muilkorf op moet. Maar vandaag heeft de hond blijkbaar 'het snuitje' wat als muilkorf moest dienen los weten te krijgen en ging het weer fout." De hond had een maand geleden op de Hofzichtlaan, eveneens in de wijk Mariahoeve, ook al een andere hond doodgebeten. "Daarom heeft de politie besloten om het dier ditmaal in beslag te nemen." Om het dier te vervoeren is de dierenambulance ter plaatse gekomen. De hond zal worden beoordeeld, maar omdat het nu de tweede keer in een maand is dat deze hond een andere hond dood bijt, ligt het voor de hand dat het dier zal worden ingeslapen.