De proef met themastemmen in Den Haag is afgerond. Drieduizend bewoners uit drie verschillende wijken hebben bij vijftien thema’s aangegeven wat zij het belangrijkst vinden. De bevindingen zijn beschikbaar voor de Haagse partijen die de komende tijd gaan spreken over een collegeakkoord voor de nieuwe raadsperiode.

29.000 mensen werden uitgenodigd om in de dagen na de verkiezing de vragenlijst in te vullen. Ruim tien procent daarvan deed mee. Dat waren er aanvankelijk meer, maar door een technische fout gingen de stemmen van duizend mensen verloren. Slechts een derde daarvan nam de moeite om de vragenlijst opnieuw in te vullen.

Op voorhand werden drie wijken uitgekozen voor de proef. Dat waren Bohemen, Meer en Bos, Rustenburg en Oostbroek en Benoordenhout. De thema’s waaraan de inwoners die mee hebben gedaan aan de proef het grootste belang hechten zijn: Natuur & Groen en een Schone Wijk. Ook de onderwerpen Verkeersveiligheid, Woningen voor Starters en de Inrichting van een Veilige Wijk scoorden hoog.

Verschillen per wijk

Wel waren er aanzienlijke verschillen tussen de wijken in wat zij als belangrijke oplossing zien binnen deze thema’s. Zo ziet men in Benoordenhout liever dat het afval vaker wordt opgehaald om een schonere wijk te creëren. De bewoners van Oostbroek en Rustenburg zien meer heil in plaatsen van camera’s en uitschrijven van boetes bij misstanden.

Op het gebied van verkeersveiligheid zien de bewoners van Bohemen, Meer en Bos graag dat de snelheid naar dertig kilometer per uur gaat. In Rustenburg en Oostbroek wil men relatief meer flitspalen. In de dichtbevolkte wijk denkt men ook anders over sociale huur. Volgens 27 procent van de bewoners kan betaalbaar wonen voor starters het beste bereikt worden door meer sociale huur. In Benoordenhout koos slechts vijf procent van de ondervraagden dit.