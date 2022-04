Bewoners van een huis aan de Sleepnetstraat zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een insluiper. Zij zijn daarbij allebei gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 4.00 uur kreeg de politie melding van een onbekend persoon in een woning aan de Sleepnetstraat in Den Haag. Wat zich precies in het huis heeft afgespeeld, is niet bekend. Wel is het zo dat beide bewoners dusdanig toegetakeld waren dat ze voor behandeling naar het ziekenhuis moesten.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden via 0900-88 44. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Ook camerabeelden van de omgeving kunnen helpen bij dit onderzoek.