Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag toegeslagen aan de Rijswijkseweg in Den Haag waar zij een bezoek brachten aan een vestiging van de winkel Used Products.

Rond 3.30 kreeg de politie een melding van een inbraak. Ter plaatse troffen agenten een ravage aan. Het raam van het pand was ingegooid met een grote steen. In het raam was een groot gat zichtbaar. Achterin de winkel die handelt in tweedehands producten was een vitrine leeggehaald, aldus calamiteitenwebsite District8.

De politie is vervolgens in de directe omgeving op zoek gegaan naar de dader(s). Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.