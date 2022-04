Nu de eerste noodopvang van Oekraïense vluchtelingen in Den Haag is geregeld, wordt er hard gewerkt aan het regelen van langdurige opvang maar ook zaken als onderwijs, dagbesteding, werk en sport. Tot aan 19 april heeft de gemeente ruim duizend vluchtelingen ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

De afgelopen weken meldden zich veertig tot zeventig vluchtelingen per dag aan bij De Broodfabriek in Rijswijk, dat geldt als regionaal meldpunt. Omdat in de regio Haaglanden op het moment bijna geen bedden beschikbaar zijn, wordt nu zo'n 95 procent van de Oekraïners via het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding buiten de regio opgevangen.

Tot 14 april zijn ongeveer 425 aanvragen voor leefgeld ontvangen. Leefgeld wordt per gezin aangevraagd en ook verstrekt. Zodra er sprake is van betaald werk stopt het leefgeld. Andere volwassenen en kinderen op hetzelfde adres blijven dit bedrag wel ontvangen.

Ook is inmiddels in kaart gebracht hoeveel vluchtelingen er bij particulieren zijn ondergebracht. In de tweede helft van april stonden zo'n vijfhonderd ontheemden in gastgezinnen ingeschreven. De organisatie hiervan is niet in handen van de gemeente Den Haag, maar van het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB.

Spreekuur

Verder wordt op de opvanglocaties begonnen met een spreekuur voor onderwijs. Ook is de centrale aanmelding voor het primair en voortgezet onderwijs opgestart. Er zijn inmiddels kinderen geplaatst in het nieuwkomersonderwijs en er staan er nu ruim honderd op een wachtlijst. Voor hen is er waarschijnlijk na de meivakantie plek. In het voortgezet onderwijs stromen leerlingen in bij de nieuwe Internationale Schakelklassen. Zij worden tot de zomer opgevangen in de huidige onderwijslocaties voor het voortgezet onderwijs.

Vluchtelingen die graag willen sporten kunnen terecht bij ongeveer veertig Haagse clubs die zich hebben gemeld met een variatie aan sportaanbod. Al weten Oekraïners de verenigingen zelf ook al te vinden.