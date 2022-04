In de omgeving van de Troelstrakade in Den Haag is momenteel een stroomstoring aan de gang waardoor veel mensen het even zonder elektriciteit moeten doen.

De trams staan stil en de verkeerslichten werken niet. Ook zitten zo'n 1960 huishoudens zonder stroom. Monteurs van Stedin zijn onderweg naar Den Haag om het euvel zo snel mogelijk te herstellen.