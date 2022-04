Een auto is woensdagmiddag op zijn zijkant beland aan de Volmerlaan in Rijswijk. Volgens de politie gebruikte de bestuurder van de auto een ‘gordeltruc’, waardoor de auto niet gaat piepen als de bestuurder geen gordel om heeft. Een vol terras was getuige van het ongeluk.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Twee mensen zijn door ambulancepersoneel onderzocht en zonder spoed vervoerd naar een ziekenhuis. Twee andere auto's raakten beschadigd. De politie stuitte bij het onderzoek op een gordel die zo was bevestigd, dat de bestuurder zonder gordel kon rijden en de auto niet ging piepen. De politie heeft foto's genomen en noemt de gordeltruc 'levensgevaarlijk'.