Aan het Drentheplantsoen in Den Haag heeft dinsdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer is in kritieke toestand met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de aanleiding was voor het incident op straat, is niet bekend. De politie is op zoek naar zeker één verdachte en wellicht meerdere personen die verantwoordelijk zijn voor de steekpartij. "Het is onduidelijk of het slachtoffer een man of vrouw is. Wat we wel weten is dat de dader of daders in een rood busje rijden. Daar zijn we naar op zoek", aldus een politiewoordvoerder.

De politie heeft een groot gedeelte rondom de plaats delict afgezet met rode linten en doet onderzoek in de directe omgeving en spreekt met buurtbewoners. Ook wordt er door rechercheurs onderzoek gedaan in en rondom een geparkeerde auto.