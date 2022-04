Hagenaars die Oekraïense vluchtelingen willen helpen met hulpgoederen, kunnen vanaf deze week per koerier een pakketje sturen met daarin spullen die nodig zijn. De start-up Smartmile stelt hiervoor zijn netwerk van pakketautomaten bij de Lidl-supermarkten beschikbaar.

Het werkt heel simpel: de gedoneerde pakketten worden per fietskoeriers van StoreShippers naar hulporganisatie Appeal Nederland aan de Mauritskade gebracht. Omdat deze club contact onderhoudt met lokale partijen, burgemeesters en defensie in Polen en Oekraïne, weten zij ook aan welke goederen behoefte is en waar het terecht moet komen.

Op de website van Smartmile staat elke dag een bijgewerkte lijst met producten die nodig zijn. Op dit moment is dat vooral houdbaar voedsel, zoals gedroogde pasta, granen, ingeblikt voedsel en rijst, chocola, koekjes, sappen, crackers en repen.

Daarnaast bestaat een grote vraag naar medicijnen, zoals Betadine en desinfectievloeistoffen, verbanden in alle soorten, anti-ontstekingsvloeistoffen en crèmes. Maar ook met medicijnen tegen griep, babyproducten en powerbanks om telefoons op te laden worden mensen blij gemaakt.

Blauw-gele sticker

Mensen die willen helpen stoppen die producten in een pakket, schrijven erop wat er in zit en volgen de instructies op de pakketautomaten bij de Lidl, herkenbaar aan de blauw-gele sticker met de tekst 'We stand for peace'. Daarna worden de pakketten opgehaald en bij Emergency Appeal afgeleverd.

In Nederland heeft Smartmile al 70 onbemande automaten bij de Lidl en de Praxis staan. Slimme software zorgt ervoor dat alle ritten- bezorg- en afhaalmomenten beter op elkaar afgestemd worden. Smartmile zet dat netwerk nu in om Oekraïense vluchtelingen te helpen. In Den Haag staan de automaten bij de vestigingen van Lidl aan De Stede en de Alphons Diepenbrockhof. Hier kunnen Hagenaars dus hun spullen kwijt.