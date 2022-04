Een twintigjarige student uit Eritrea hangt een celstraf van vier jaar boven het hoofd voor een uit de hand gelopen ruzie in een Haags café. Tijdens een politieke discussie liepen de emoties zo hoog op dat hij een landgenoot met een mes neerstak.

Het 29-jarige slachtoffer liep drie steekwonden op en zou het zonder medisch ingrijpen niet hebben overleefd. De twee kregen in de kroeg ruzie, die ze later met hun vuisten uitvochten.

De verdachte bracht uiteindelijk een mes tevoorschijn waarmee hij instak in de borst en hoofd van zijn tegenstander. Het slachtoffer werd ongeveer een uur later binnengebracht op de spoedeisende hulp, waar ze hem nog hebben kunnen redden.

Op internet gezocht

De verdachte zei vandaag in de rechtbank dat er wel een vechtpartij is geweest, maar dat hij geen mes bij zich had en dus ook niet gestoken kan hebben.

De officier van justitie vindt dit geen geloofwaardige verklaring omdat het slachtoffer overduidelijk steekwonden van een mes had opgelopen. Ook had de verdachte na de vechtpartij op internet gezocht hoeveel straf je zou kunnen krijgen voor slaan met een mes.

Het antwoord op die vraag is volgens het OM vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.