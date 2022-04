Ze zijn al tientallen jaren uit het straatbeeld verdwenen, maar keren voor één dag weer terug. Historische trams, ruim honderd jaar geleden gebouwd, rijden op Koningsdag weer door de Haagse straten.

Zes historische trams worden volgende week woensdag weer op de rails gezet. Zo ook de A106 en A327, blauw-beige trams uit 1911 en 1913. Verder rijden er trams uit de jaren twintig en de jaren vijftig. Het initiatief komt vanuit het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM) en de Tramweg-Stichting (TS), die iets bijzonders wilden doen tijdens de feestdag.

De trams rijden tussen 11.00 en 17.00 uur elke tien minuten tussen het Statenkwartier en het Centraal Station. Onderweg in- en uitstappen kan bij de haltes Van Boetzelaerlaan, Frederik Hendriklaan, Kneuterdijk, Centrum (alleen in de richting van het Spui) en Centraal Station (alleen in de richting van Statenkwartier).

Kaartjes voor de ritten kunnen bij het instappen in de historische trams worden gekocht met pin of creditcard. En enkele reis voor volwassenen kost drie euro en een retourtje vijf euro. De exacte dienstregeling wordt enkele dagen voor Koningsdag bekendgemaakt.