Een bestuurder van een personenauto is maandagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Parellelweg in Den Haag. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en knalde op een boom.

De bestuurder kon uiteindelijk zelf uit het voertuig komen. Het is nog onbekend waardoor de man de macht over het stuur is verloren. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer heeft nog hand en spandiensten verricht waarna de auto door een bergingsbedrijf kon worden afgesleept.