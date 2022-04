Een gewonde man is maandagmiddag opgevangen in de Albert Heijn aan de Haagse Elandstraat. Hij was op een andere plek in de buurt neergestoken en zocht hulp.

Hulpdiensten werden rond kwart voor één gealarmeerd vanwege een steekpartij. Het slachtoffer was al zelfstandig richting de supermarkt gelopen en werd daar opgevangen. Na behandeling door ambulancepersoneel is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.