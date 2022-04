In een woning aan de Minckelersstraat in het Haagse Laakkwartier is zondagavond een overleden persoon gevonden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, laat de politie weten.

"We doen uitgebreid onderzoek in de woning", vertelt een woordvoerder van de Politie Eenheid Den Haag. Daarom kan ze ook nog niet zeggen of het gaat om een natuurlijke dood of een misdrijf. "Mogelijk wordt maandag in de loop van de dag meer bekend." Twee personen zijn met de politie meegegaan, meldt calamiteitenwebsite Regio15. Het is onduidelijk of het gaat om verdachten of om getuigen.