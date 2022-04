Hij is pas drie jaar oud, maar toch is bureaukat Winston van het politiebureau aan de Sir Winston Churchillaan alvast met pensioen. De bekendste Twitterkat van Den Haag en omstreken is overgebracht naar 'een geheime locatie' met een vast baasje.

Bijna drie jaar lang was Winston volgens zijn eigen Twitter-account 'de baas' van het politiebureau waar hij woonde. In 2019 ontstond het idee om een in beslag genomen kat op het politiebureau in Rijswijk daar een nieuw onderkomen te geven. Die kat bleek teveel gedragsproblemen te hebben voor het politieleven, maar de aanwezigheid van een viervoeter op het bureau leek de medewerkers alsnog een goed idee.

Zo kwam Winston op het bureau terecht, een kat met, volgens zijn eigen 'Winstagram' account, 'een groot gevoel voor rechtvaardigheid'.

Met meer dan tienduizend volgers op Instagram en ruim dertienduizend op Twitter heeft Winston de meeste volgers van alle medewerkers van het bureau. De volgers van Winston zijn erg betrokken en reageren dan ook in groten getale op het bericht dat de kat nu is verhuisd. Voor die verhuizing was echter een goede reden. 'We zagen hem wat minder vrolijk uit z'n ogen kijken. En hij was altijd alert, omdat er zo veel impulsen waren', laat een medewerker van het bureau weten via Twitter.

Het was geen makkelijk besluit, is ook op Twitter te lezen. Winston bracht het politiebureau juist ook heel veel in de jaren dat hij er woonde. "Als er een heftig incident is geweest, neemt iemand de kat even op schoot. Het breekt de heftigheid van het werk", vertelde politiechef Maarten van Mierlo in 2019 aan deze krant.

Ook voor het teamgevoel was het goed: medewerkers draaiden vrijwillig samen op voor de dierenartskosten van Winston. Gelukkig trekt de kat nu in bij een collega, en is hij dus toch nog een beetje verbonden met het bureau. En, zo laat 'de kat' weten op Twitter: 'Ik blijf schrijven.'