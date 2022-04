Een bestelbusje is zaterdagmiddag frontaal op een stoplicht gebotst op de kruising van de Sir Winston Churchilllaan en de Steenvoordelaan in Rijswijk. Een persoon is vervoerd naar een ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 12.45 op zaterdagmiddag. Het is niet duidelijk waardoor de automobilist de paal van het stoplicht raakte. Een man is onderzocht door ambulancepersoneel en vervoerd naar een ziekenhuis. Het kruispunt was gedeeltelijk afgesloten vanwege het ongeluk. Het bestelbusje liep flinke schade op en wordt meegenomen door een bergingsbedrijf. Volg Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag