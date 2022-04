Naar aanleiding van de schietpartij die vrijdag plaatsvond in de Paterswoldestraat zijn vier mensen aangehouden. Hierbij werd op klaarlichte dag iemand neergeschoten.

Vrijdag rond 16:15 vond er een schietpartij plaats in een woning. Een 29-jarige man uit Den Haag raakte daarbij gewond. Hij is één van de mensen die nu is opgepakt vanwege het schietincident. Een andere verdachte die direct werd aangehouden is een 36-jarige man uit Den Haag.

Na een zoekactie werden ook een 24-jarige man uit Utrecht en een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de schietpartij en is op zoek naar getuigen.