In een appartement aan de Hoefkade in Den Haag heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. De bewoner is door het ambulancepersoneel ter plaatse nagekeken maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De brand brak rond 13.30 uur uit in de meterkast van het appartement op de derde verdieping. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur gauw onder controle. Uit voorzorg zijn nog wel alle appartementen in het complex ontruimd, maar de bewoners mogen inmiddels weer terug naar hun woning.

Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend. Stichting Salvage is ter plaatse om de schade af te handelen.