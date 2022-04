Een groep van zo'n 250 Oekraïense vluchtelingen is afgelopen week vanuit het stadhuis in Den Haag verhuisd naar een locatie voor langere tijd, zoals het Koninklijk Conservatorium en het Empirehotel in de Keizerstraat.

Er is de afgelopen weken heel veel werk verzet op deze locaties, stelt de gemeente Den Haag. In korte tijd zijn gemeenschappelijke voorzieningen geregeld, zoals sanitair en keukens en zijn bedden en ander meubilair geplaatst. Daarnaast is gezorgd voor begeleiding van vluchtelingen.

Nog niet alle beoogde locaties zijn op dit moment al bewoonbaar. Daarom zitten de komende weken nog altijd een aantal vluchtelingen in acute opvang in hotels. Deze mensen zullen in de komende weken ook geleidelijk onderdak gaan krijgen in de opvanglocaties voor langere tijd. De vluchtelingen worden niet opgevangen in reguliere woningen. Ook kan deze mensen niet allemaal een eigen onderkomen worden aangeboden, daarvoor is de woningnood in de stad simpelweg te groot.

Huisdieren

In de meeste opvanglocaties worden voorzieningen gedeeld. De gemeente houdt bij het plaatsen van de vluchtelingen in de huidige opvanglocaties zo veel mogelijk rekening met bijvoorbeeld de gezinsgrootte, samenstelling en de aanwezigheid van huisdieren.

Het Haagse stadsbestuur is de hoteleigenaren zeer dankbaar voor hun inspanning én flexibiliteit om de vluchtelingen uit Oekraïne een warm welkom te geven en soms wekenlang op te vangen. Dankzij hun inzet konden mensen, na een vaak chaotische vlucht, even tot rust komen in een eigen kamer. Daarnaast is rond de hotellocaties voor acute opvang veel hulp geboden door omwonenden. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ook in de opvanglocaties voor langere tijd is de hulp van inwoners van Den Haag zeer welkom.