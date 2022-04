In een woning aan de Paterswoldestraat in Den Haag heeft vrijdagmiddag rond 16.15 uur een schietpartij plaatsgevonden. Hierbij is een persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Een politiewoordvoerder kon ook nog niets zeggen over de mogelijke dader(s). De politie onderzoekt het incident. Ook de forensische opsporing is ter plaatse.